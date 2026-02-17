رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير جمهورية السودان بتونس

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين تونس والسودان، وذلك لدى استقباله، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، سفير جمهوريّة السودان بتونس، بوخاري غانم محمد أفندي .وأشاد بودربالة، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، بعمق الرّوابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يكنّه الشعب التونسي من تقدير واعتزاز بالشعب السوداني، المتجذّر في محيطه العربي والإفريقي. ونوّه، في السياق ذاته، بالرؤية القومية التي يحملها السودان، والقائمة على تعزيز وحدة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.كما أعرب عن أمله في أن ينعم السودان مجددًا بالأمن والاستقرار، وأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدًا من التوطيد والتطوير على مختلف الأصعدة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزّز أواصر الأخوّة والتعاون بينهما.من جهته، أكّد سفير جمهورية السودان بتونس، بوخاري غانم محمد أفندي، عراقة العلاقات التونسية السودانية وتعدّد أبعادها وما يميّز البلدين من نقاط التقاء، وثمّن مواقف تونس الدّاعمة للسودان، ولاسيما تأكيدها الثابت على مبدأ عدم التدخّل في الشأن الداخلي السوداني.وتناول السفير تطوّرات الأوضاع الأمنية في السودان، متحدثًا عن "أعمال العنف المرتبطة بميليشيات مسلّحة تقود تمرّدا واسعا مدعوما إقليميا ودوليّا، حيث أشار إلى حصولها على دعم مادي من خارج البلاد بهدف زعزعة أمن المنطقة والاستيلاء على مقدرات السودان"، وفق المصدر ذاته.وأوضح في هذا الصدد، أنّ "السودان قد قطع شوطًا هامًا في مواجهة هذه الميليشيات". ولاحظ "عودة الحكومة المركزية إلى الخرطوم إثر استعادة السيطرة عليها"، حسب نصر البلاغ. كما أكّد "تواصل الجهود لاسترجاع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تلك المجموعات"، معربًا عن "ثقته في أن يشهد كامل التراب السوداني عودة الاستقرار بنهاية سنة 2026".وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيد "موقف تونس الثابت والواضح الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقلاله". كما أعرب عن أمله في "أن يستعيد السودان عافيته في أقرب الآجال، لاسيّما في ظلّ المؤشّرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق". وأكّد، في السياق ذاته، "ثقته في صمود الشعب السوداني وتمسّكه بوحدة وطنه واستقراره".ودعا إلى "أهمية تكثيف التنسيق بين الدول المجاورة للسودان ووضع آليات كفيلة بالحدّ من تدفّق المرتزقة والأسلحة إلى داخل البلاد". وعبّر عن أمله في "استعادة المؤسّسات الدستورية لدورها الكامل، وعودة البرلمان السوداني إلى نشاطه، واستئناف العلاقات البرلمانية بما يعزّز أواصر التعاون بين البلدين"، وفق نصّ البلاغ.