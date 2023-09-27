السعودية تستقبل وزيرا اسرائيليا وتعين سفيرا لدى فلسطين، ما معنى ذلك؟

وكالات - أفادت مسؤولة فلسطينية بأن وفدا سعوديا رسميا حلّ الثلاثاء برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري بالضفة الغربية المحتلة. وهي الزيارة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتأتي الزيارة في ظل قلق فلسطيني بسبب مساعي واشنطن لإجراء محادثات بين إسرائيل والسعودية التي لا تعترف بالدولة العبرية، لتطبيع العلاقات بين البلدين. .



وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي بأن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية"، قادما من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل.



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وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.



وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السديري الذي يزور الضفة ليومين سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.



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وزير إسرائيلي في السعودية للمرة الأولى لحضور مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة



للمشاركة في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى المملكة الثلاثاء في أول زيارة علنية لهذا البلد يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين الطرفين.



وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية"

وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السديري الذي يزور الضفة ليومين سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.للمشاركة في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى المملكة الثلاثاء في أول زيارة علنية لهذا البلد يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين الطرفين.وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية"