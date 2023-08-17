Babnet

"OpenAI" تستحوذ على "غلوبال إيلومينيشن" الأميركية

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 06:21 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - قالت شركة (أوبن إيه.آي)، الأربعاء، إنها استحوذت على شركة المنتجات الرقمية (غلوبال إيلومينيشن) في أول صفقة استحواذ معروفة تجريها شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة.

ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

...

وقالت أوبن.إيه.آي "انضم فريق غلوبال إيلومينيشن بأكمله إلى أوبن إيه.آي للعمل على منتجاتنا الأساسية بما في ذلك تشات جي.بي.تي".

وأسس توماس ديمسون وتيلور جوردون وجووي فلين شركة غلوبال إيلومينيشن ومقرها نيويورك في 2021. وسبق أن عملوا جميعا في منصة إنستغرام المملوكة لميتا بلاتفورمز.

وعملت غلوبال إيلومينيشن في الآونة الأخيرة على تقنية ذات مصدر مفتوح متعلقة بإنتاج الألعاب عبر الإنترنت. ويُنسب إلى ديمسون كتابة بعض الشفرات الأصلية لخوارزميات تصنيف المحتوى على إنستغرام، بحسب الموقع الإلكتروني الشخصي الخاص بديمسون.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271634


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-20
38°-26
36°-27
33°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*