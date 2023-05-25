ألمانيا تدخل في حالة ركود بعد انكماش لربعين متتاليين

وكالات - أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل الركود.



وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، وعلى أساس ربع سنوي. وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022. مما يعني أن الاقتصاد الألماني قد دخل بالركود التقني والذي يحدث عند انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ 0.1 بالمئة في الربع الأول على أساس ربعي.





