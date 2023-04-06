رويترز: فصائل فلسطينية أطلقت الصواريخ من لبنان على إسرائيل

وكالات - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله تقف وراء إطلاق الصواريخ على إسرائيل في وقت سابق اليوم.



ولم تذكر "رويترز" أسماء هذه المصادر ولا إذا ما كانت في لبنان أو إسرائيل.



وكان مراسل ساي نيوز أفاد في وقت سابق بوجود ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.



وبحسب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر، فإن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تعتقد أن القيام بنشاط مثل هذا لا يمكن أن يتم من دون موافقة حزب الله.





وابل من الصواريخ على إسرائيل والأخيرة ترد



كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن هناك 30 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها.

ودوت صافرات الإنذار من جديد في الجليل الأعلى.

كشفت صحيفة هآرتس عن إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة جراء القصف.

استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.

ردت إسرائيل بشكل أولي بقصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي لبنان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك يجتمعون بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن حكومته ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وبلدنا".



