بعد إعلانها فقدان البصر..الكشف عن آخر تطورات حالة البلوغر المصرية الشهيرة سارة محمد... فيديو

وبرفقة صديقتها البلوغر شاهي موسى، ناشدت البلوغر سارة محمد في مقطع فيديو عبر "تيك توك" الجميع أن يمدوا لها يد المساعدة للسفر إلى الخارج.وظهرت صديقتها شاهي موسى في مقطع جديد إلى جانبها، وهي تسألها: "سارة عاملة إيه؟"، فأجابت البلوغر التي بدت في حالة نفسية متعبة: "الحمد لله أحسن".وقالت شاهي موسى خلال مقطع الفيديو:" لسه عندنا أمل في ربنا أنه حد ياخد الحالة ويسفرها بره، عايزين دكتور يتواصل معانا".وأضافت:" يا جماعة أرجوكم محتاجين دكتور..بيقولوا أحسن طب في برشلونة بإسبانيا عايزين حد يتواصل معانا من هناك، لأن عرفنا أن في حالات كانت زي سارة وأسوأ بقوا يشوفوا كويس وعايشين حياتهم كويس".واختتمت مقطع الفيدي الذي لا يتخطى دقيقة ونصف وهي تطلب من الجميع من مساندتها:"أرجوكم لو حد يقدر يوصلنا لدكتور شخصيا ميتأخرش علينا احنا متعشمين في ربنا وراضيين باللي مكتوب لنا، بس لسه هيفضل عندنا أمل، أرجوكم ساعدونا الأمل ده يكبر ويبقى حقيقة".وكانت سارة قد تعرضت لحادث أثناء عودتها للمنزل بصحبة خطيبها على طريق الإسكندرية الصحراوي، وأصيبت بخرطوش في عينيها أفقدها البصر إذ أدى إلى إتلاف شبكية العين تمامًا، فيما أصيب خطيبها بجروح سطحية.