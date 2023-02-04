روسيا تتفاوض مع دول إفريقية للتعامل بالعملات الوطنية

سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف
Publié le Samedi 04 Février 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - صرح السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف بأن روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.

وردا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع إفريقيا قال أزوروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتفاوض مع العديد من البلدان".

وأضاف: "بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة وتتطلب اتخاذ قرار من قبل كل السلطات التنظيمية الروسية والإفريقية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعيان لاستعادة الاستعمار الإفريقي.

ومن المقرر عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في يوليو القادم. أما القمة الأولى فجرت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الإفريقية.

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