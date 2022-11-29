هولندا تهزم قطر وتحجز مقعدها في ثمن نهائي مونديال 2022

تأهل المنتخب الهولندي إلى ثمن نهائي مونديال 2022، بفوزه بهدفين دون رد على نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.





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وأحرز كودي جاكبو، هدف تقدم هولندا في الدقيقة 26 بتسديدة قوية، وضاعف فرينكي دي يونغ النتيجة بحلول الدقيقة 50.وبهذه النتيجة، رفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، تاركة المركز الثاني وبطاقة التأهل الثانية لمنتخب السنغال، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط بفوزه بهدفين لواحد على الإكوادور (الثالثة مع أربع نقاط) والتي ودعت منافسات البطولة.أما مستضيفة البطولة قطر التي تأكد خروجها في الجولة الماضية، فقد منيت بالخسارة في مباراتها الثالث تواليا في مشاركتها الأولى في المونديال.