بالفيديو.. هشام سليم يرفع الراية البيضاء.. دخل الفن بطلب من فاتن حمامة واختار الموت في هدوء

في هدوء تام رحل عن عالمنا الفنان المصري هشام سليم، عن عمر يناهز الـ 62 عاما، بعد صراع طويل مع السرطان لم يفصح عن تفاصيله.





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تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الفنان المصري هشام سليم، فضل الابتعاد في أيامه الأخيرة ولم يظهر، حيث أنهى الموت رحلة فنية انطلقت منذ الصغر، حينما اختارته الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، للمشاركة في فيلم إمبراطورية ميم.وقتها استطاعت حمامة إقناع الأب صالح سليم، بالسماح لطفله بالمشاركة في الفيلم، قبل أن تتوقف رحلته الفنية لحين الانتهاء من دراسته، أكثر من 100 عمل فني شارك فيها الفنان الراحل، أبرزها أدواره في ليالي الحلمية وأرابيسك والراية البيضا.كما كانت له تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية، لكنه لم يكن يشعر بنجاحه فيها وتزوج مرتين ولديه 3 أبناء، تعرضت علاقته مع بناته لتوترت وأزمات كبيرة، حيث وقف إلى جوار ابنته نور التي تحولت جنسيا إلى نور.لم يرغب في الإفصاح عن مرضه بشكل صريح واختار العزلة والإقامة في العين السخنة، والكثير من الأخبار تحدثت عن معاناته من سرطان الرئة وهو المرض الذي تسبب في تدهور حالته بشكل كبير حتى تسبب في وفاته.ورحل الفنان هشام سليم في هدوء تاركا بصمة فنية واضحة، حيث حرص عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير اليوم، وتأدية صلاة الجنازة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، كان في مقدمتهم الفنانة يسرا زوجة شقيقه خالد، والفنانة إلهام شاهين، أحمد عبدالعزيز، وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، وأشرف زكي، ومجدي كامل، وزوجته مها أحمد، والمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق.