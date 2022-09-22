مدفيديف يرد على تهديد أمريكي بضرب القرم وتدمير أسطول البحر الأسود الروسي

وكالات - رد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة "ساحقة" للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم.





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وأكد مدفيديف في بيان عبر "تلغرام" اليوم الخميس استعداد روسيا لاستخدام جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وتابع: "لذلك، لا داعي أن يحاول بلهاء متقاعدون من ذوي رتبة الجنرال تخويفنا بالحديث عن هجوم لحلف شمال الأطلسي على شبه جزيرة القرم. فمن المؤكد أن أسلحتنا فرط الصوتية قادرة على الوصول إلى أهداف في أوروبا وأمريكا بشكل أسرع بكثير".وأضاف: "يجب على المؤسسة الحاكمة الغربية، وعلى جميع مواطني دول الناتو عموما، أن يفهموا أن روسيا قد اختارت مسارها. لا يوجد طريق للعودة."وفي حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأربعاء هدد هوجيز بأن أمريكا سترد بـ "ضربة مدمرة" على الجيش الروسي "إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا".وقال إن الرد من جانب أمريكا "قد لا يكون نوويا" لكنها قد تتجه لـ"تدمير أسطول البحر الأسود أو تدمير القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم".