عقيلة الرئيس السيسي تعزي والدة الأطباء الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

وكالات -

وأعربت انتصار السيسي خلال الاتصال أنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعيه المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.وأكدت لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة.وأشارت وسائل إعلام مصرية أن انتصار السيسي حرصت على تعزية والدة الأطباء الثلاثة هاتفيا لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.وشهدت محافظة دمياط فاجعة بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكليتي الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.