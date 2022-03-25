التجارة العالمية تحذر من خطر اندلاع اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 06:33قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم، بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن يثير أعمال شغب من جانب الجياع في البلدان الفقيرة.

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وأضافت في حديث لصحيفة "غارديان": "سيكون تأثير الوضع حول أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وعلى الجوع هذا العام والعام المقبل، كبيرا للغاية".

وأشارت رئيسة منظمة التجارة العالمية إلى أن الغذاء والوقود، يعتبران أهم عنصرين في سلة التسوق للفقراء حول العالم.
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وشددت أوكونجو إيويلا على أن، الدول الفقيرة والفقراء في هذه الدول سيكونون الأكثر معاناة في هذه الحالة.

ونوهت بأن 35 دولة إفريقية، تعتمد على الإمدادات الغذائية من منطقة البحر الأسود.

وقالت: "إذا لم نفكر في كيفية تخفيف عواقب هذه الحرب، فستظهر كارثة أخرى، ليس فقط في هذا العام، بل وبعد ذلك".

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