قديروف يعلن إرسال قائد متمرس على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 20:27قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

...

وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في "تلغرام" اليوم الخميس: "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".

وأضاف قديروف أن "أبتي أرونوفيتش (أبتي أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا قدرته العسكرية العالية".
..



اقرأ أيضا: رمضان قديروف: الصوفي والجندي المخلص لبوتين



وأشار قديروف إلى أن القائد الشيشاني "منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. وأنا متأكد تماما من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل النتائج".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242940



  4.26% (438985 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
انتهاء الحسوم
الخميس 17 مارس 2022 | 14 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:30 15:52 12:35 06:28 05:01
Babnet
16°
Babnet19°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1316°-1315°-1214°-1115°-9
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   731,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   