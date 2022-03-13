واشنطن تحذر الصين من "عواقب" أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 19:52 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - حذر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الصين من أي "محاولات لدعم الاقتصاد الروسي والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا".

...

وقال ساليفان لقناة CNN اليوم الأحد: "نتابع عن كثب الحجم الحقيقي للدعم المادي والاقتصادي الذي تقدمه الصين لروسيا. لقد أبلغنا بكين بأننا لن نسمح ولن تقبل بأن تحاول أي دولة كانت تعويض خسائر روسيا الاقتصادية".

وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242680



  3.56% (366888 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
الأحد 13 مارس 2022 | 10 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1020°-1219°-1318°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   