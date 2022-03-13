واشنطن تحذر الصين من "عواقب" أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي

وكالات -

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وقال ساليفان لقناة CNN اليوم الأحد: "نتابع عن كثب الحجم الحقيقي للدعم المادي والاقتصادي الذي تقدمه الصين لروسيا. لقد أبلغنا بكين بأننا لن نسمح ولن تقبل بأن تحاول أي دولة كانت تعويض خسائر روسيا الاقتصادية".وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.