وكالات -

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حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. مخاوف من استخدام أسلحة كيميائية وتقديرات أميركية بمقتل آلاف الجنود الروس

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تبادلت روسيا وأميركا -اليوم الخميس- الاتهامات بشأن التخطيط لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا التي دخلت الحرب فيها يومها الخامس عشر. وقد حثت واشنطن على ضرورة حشد الجهود لضمان استقلال أوكرانيا، كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للحوار ورفضها الاستسلام.وحمّل زيلينسكي الغرب مسؤولية كارثة إنسانية إذا لم يفرِض حظرا للطيران، كما أثنى على الرئيس الأميركي جو بايدن لقراره فرض حظر على استيراد منتجات الطاقة الروسية، معتبرا القرار إشارة قوية للعالم. وشكر أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتخاذه قرارا مماثلا.واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بشن غارة جوية على مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، وقال في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عن المستشفى المدمر: إن الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة، وتدمير 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية. في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا ستتعرض لهزيمة إستراتيجية.