سوناطراك الجزائرية مستعدة لتعويض السوق الأوروبية من الغاز..... مرورا بتونس عبر أنبوب ترانسميد الرابط بين الجزائر وإيطاليا


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 19:42 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أبدت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، إن تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وتملك سوناطراك قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، وتبلغ قدرة نقل أنبوب ترانسميد 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات حجم أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري.

وقال المدير التنفيذي لسوناطراك إن الغاز الجزائري يمكن أن ينقل بدون الاعتماد على الأنابيب، إذ يمكن نقله في سفن. ويوجد في الجزائر وحدات تسييل التي يتم استغلالها حاليا بنسبة 50 إلى 60 في المئة من قدراتها فقط.
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وتساهم دولة الجزائر بـ11 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز. وتصدر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير. لكن مع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي.

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