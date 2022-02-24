وسائل إعلام أمريكية: بايدن تلقى اقتراحات بشن هجمات إلكترونية ضخمة ضد روسيا

وكالات -

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وتم تقديم قائمة من الخيارات لبايدن تشمل هجمات إلكترونية لتعطيل قدرة روسيا على استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لمصادر مطلعة حسب NBC News.وتقول المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وأن المخابرات الأمريكية والعسكريين السيبرانيين يقترحون استخدام الأسلحة الإلكترونية الأمريكية على نطاق لم يتم التفكير فيه من قبل.وقالت المصادر إن الخيارات المعروضة تشمل ردودا استباقية على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بغض النظر عما إذا كانت روسيا ستشن هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة ردا على العقوبات.وقالوا إن معظم الهجمات الإلكترونية المحتملة قيد الدراسة ومصممة للتعطيل وليس التدمير، وبالتالي فهي لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي بل لإلحاق الضرر بالشبكات وليس الأشخاص.ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق على مدى صحة هذه الأنباء.