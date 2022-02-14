النفط يعود إلى أحد أعلى مستوياته


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 06:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - تدل معطيات بورصة لندن ICE، على أن قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل تجاوزت 96 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014.

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ووفقا لبيانات هذه البورصة، المتوفرة اليوم، ارتفعت قيمة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل 2022 بنسبة 1.73٪ لتصل إلى 96.07 دولار للبرميل.

ومع حلول الساعة 01:08 بالتوقيت العالمي، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.47٪ ليتداول عند 95.83 دولار للبرميل.
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وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 96 دولارا للبرميل، في أكتوبر 2014.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام WTI للتسليم في أبريل 2022 بنسبة 1.62٪ إلى 94.61 دولار للبرميل، وذلك وفقا لبيانات التداول في الساعة 01:14 بالتوقيت العالمي.

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