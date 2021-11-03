غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 06:25 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا والإعلان الأخير لحالة الطوارئ".

وأضاف: "استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك"، مشيرا إلى أن "غوتيريش كرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة".


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هذا وأعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، في وقت سابق يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.

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