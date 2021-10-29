الولايات المتحدة على رأس قائمة أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا....

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 09:37 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.493.444، وإجمالي الوفيات 4.979.940.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ743.358 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.825.983.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.068 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.781.436.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 456.386، وإجمالي إصابات 34.231.809.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.274 وإجمالي إصابات 3.793.783.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 230.786 وإجمالي إصابات 8.260.045.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات200.179 وإجمالي إصابات 2.199.036.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.333 وإجمالي إصابات 4.242.532.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 140.628 وإجمالي إصابات 8.978.443.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.004، وإجمالي إصابات 4.757.231.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.195 وإجمالي إصابات 4.997.444.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235135



En continu

Toutes les news

الجمعة 29 أكتوبر 2021 | 23 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:27 15:02 12:10 06:40 05:13
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1622°-1622°-1927°-2022°-18
  • Avoirs en devises
    21273,5

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29516 DT        1$ =2,83705 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   500,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة