مهرجان "سيكا " للشعر والإبداع صعود وإقلاع

المهرجان الشعري بالكاف فعل وإنجاز







مهرجان "سيكا" موعد للوفاء والعرفان

حين يكون الطب حاضنا للشعر

ضيوف الشرف عنوان لتعزيز الحفل

"الكاف" هذه المدينة المتربعة في جبين التاريخ، حيث كانت حصنا للثورة الجزائرية، والخطوط الخلفية للثوار ضدّ الاحتلال. وما المستشفى التاريخي المحفور في جبل "بوجابر بقلعة سنان" لاستقبال جرحى المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، إلا دليلا على عطاء المدينة وانخراطها في المقاومة..لتواصل التربّع على عرش الانجاز والإبداع..فتحت مدينة "الكاف"أحضانها لإقامة عرس شعري أيام 1 و 2 و3 من شهر تشرين 2021، تحت عنوان أيام "سيكا" الشعرية بإشراف المندوبية الجهوية للثقافة بالكاف، ممثلة في مندوبها الأستاذ " نعمان الحباسي"بمساعدة كل من المنسق العام للتظاهرة "بوبكر العموري"، "نور الدين بن يمينة"، "مريم الخضراوي" التي تولت مهمة التنشيط. فكان فريقا منسجما وفي مستوى الحدث، أحسن التنظيم وإدارة التظاهرة بروح جماعية ورحابة صدر، لتكون محطة مثمرة في رفع الأتربة عن مدينة الجبال العالية، التي زادها علوّا الإبداعات الشعرية، عبر مشاركة كوكبة من الشعراء - وليد السبيعي - حسين العوري - مراد خضراوي - منية العبيدي – عبد الستار العبروقي -عماد الزغلامي - نورالدين بن يمينه - محبوبة الخماسي- كريمة الحسيني- مريم الخضراوي - الحلاج الكافي - حنان العلوي-...فكانت أياما مشرقة في سماء مدينة "الكاف"، لترفرف عاليا، ويكون صداها فعلا عابرا للحدود والمسافات..خلال هذه الأيام الشعرية المتميزة كان الوفاء حاضرا. حيث لم ينس المنظمون تكريم الشاعر الراحل "علالة الحواشي"، وذلك بإسناده جائزة الشعر تسلمتها العائلة ممثلة في أخته الشاعرة " زهرة الحواشي" .. كما شارك في هذه المحطة التي تبشّر بمواسم الخصب والحصاد، كتيبة من فرسان الشعر والكلمة الدافئة بدفء أهل الكاف، على إيقاعات أنغام الموسيقي الموهوب الفنان "سامي دربز".إضافة إلى الإصرار والسعي الجاد على إنجاح هذه التظاهرة تنظيما ومشاركة، من أجل تجسيد الأثر الشعري في مدينة "الكاف"، مدينة الغابات والتاريخ. حيث تنوعت المشاركات لمعانقة الذوق ولإبداع، فإن ما ميزها مساهمة طبيب الأسنان "وليد السبيعي"، الذي كان مجندا اقتناعا طيلة التظاهرة، ومساهما في نجاحها، إيمانا منه أنه كما الأجساد تحتاج للدواء، فإن الأرواح تحتاج لحقنة من الشعر والإبداع، كي تؤثث التاريخ والمكان..-سليم دولة - رياض الشرايطي- خير الدين الشابي كانوا ضيوف مهرجان "سيكا" الشعري، ليكون بذلك هذا الحدث رسما في جبين مدينة "الكاف" عاصمة الشمال، ونقلة نحو الاهتمام بالذوق والإبداع، ومحطة في سماء إحدى مدن تونس الخضراء، كي تحلق مع سرب من الشعراء، عبر فضاء وإنجاز يبشر أن مهرجان "سيكا" في صعود وانطلاق، قد يكون نسخة أخرى تضاهي مهرجان قرطاج، تعنى بالشعر والحرف والمساهمة في تنمية الحس والأذواق..