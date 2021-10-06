الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء 2021

فرانس 24 - فاز كل من الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان الأربعاء بجائزة نوبل للكيمياء، لابتكارهما أداة جديدة لبناء الجزيئات، أتاحت جعل الكيمياء "خضراء" وتحسين البحوث الصيدلانية.



وأعلنت اللجنة القائمة على هذه الجائزة في ستوكهولم أن ليست وماكميلان حصلا على الجائزة عن إنجازهما المتمثل في "تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".



وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء خلال الأعوام العشرة الأخيرة:



-- 2021: بنيامين ليست (ألمانيا) وديفيد ماكميلان (الولايات المتحدة)



-- 2020: إيمانويل شاربانتييه (فرنسا) وجنيفر داودنا (الولايات المتحدة)



-- 2019: جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان)



-- 2018: فرانسيس أتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا)



-- 2017: جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا)



-- 2016: جان بيار سوفاج (فرنسا) وج. فرايرز ستودارت (بريطانيا) وبرنارد ل. فيرينخا (هولندا)



-- 2015: توماس ليندال (السويد) وبول مودريش (الولايات المتحدة) وعزيز سنجر (تركيا/الولايات المتحدة)



-- 2014: إريك بيتزيغ ووليام مورنر (الولايات المتحدة) وشتيفان هيل (ألمانيا)



-- 2013: مارتن كاربلوس (الولايات المتحدة/النمسا) ومايكل ليفيت (الولايات المتحدة/بريطانيا) وإرييه ورشيل (الولايات المتحدة/إسرائيل)



-- 2012: روبرت ليفكوفيتز وبريان كوبيلكا (الولايات المتحدة)







فرانس24/أ ف ب/ رويترز



