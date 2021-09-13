قناة عبرية: أحد الأسيرين الفارين بالضفة والآخر ما يزال بإسرائيل

الأناضول - قالت قناة عبرية رسمية، مساء الإثنين، إن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية معلومات دقيقة تفيد بأن أحد الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع (شمال) يتواجد حاليا في الضفة الغربية المحتلة، بينما الآخر ما يزال داخل إسرائيل.



وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فر ستة أسرى فلسطينيون عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن شديد الحراسة، قبل أن يُعاد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث الشرطة عن أسيرين، هما: مناضل نفيعات، وأيهم فؤاد كمامجي.



وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، يُجري البحث منذ صباح الإثنين عن أحد الأسيرين في منطقة "عيميق يزرعئيل" (مرج بن عامر)، ضمن حدود مدينة حيفا (شمال).



وخلال الساعات الأخيرة، كثفت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تمشيط في منطقة جدار الفصل العنصري بمدينة أم الفحم (شمال) تجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية (المسافة بين أم الفحم وجنين نحو 25 كم).



ويعتقد الأمن الإسرائيلي أن الأسير المتواجد داخل إسرائيل سيحاول خلال الساعات القليلة المقبلة العبور إلى الضفة الغربية، بحسب القناة.



ويفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة على حواجز شمال الضفة وفي المناطق المحاذية لجدار الفصل، بحثا عن الأسيرين، فيما ينفذ عمليات دهم لمنازل جنوبي وشمالي الضفة.



والأسرى الستة هم زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كمامجي.



والزبيدي عضو في المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بينما ينتمي البقية لحركة الجهاد الإسلامي، وجميعهم من سكان محافظة جنين.



والإثنين، قالت هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن 1380معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من الجمعة المقبل؛ احتجاجا على عمليات القمع بحقهم، منذ أن تمكن الأسرى الستة من الفرار.



ويُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى 6 سبتمبر الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.



