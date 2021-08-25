توقيع بروتوكول محضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاربعاء 25 اوت 2021 ، في مدينة نيوم السعودية، مع مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة في المملكة العربية السعودية



جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وشهد الاجتماع التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي يرأسه كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، و الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويشارك في عضويته عدداً من كبار المسئولين في البلدين



يذكر أن مجلس التنسيق القطري السعودي يعتبر آلية للدفع بالعلاقات الثنائية وشراكة البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات قيادة البلدين لما يحقق مصالح شعبيهما.



