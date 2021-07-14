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الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 08:30 قراءة: 0 د, 31 ث
أمر الملك المغربي محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد تدهور الوضع الوبائي في تونس بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان بأن هذه المساعدات الطبية تتألف من وحدتي إنعاش كاملتين، بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير، كما تضم المساعدات 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة تبلغ قدرة كل منهما 33 م3/ساعة.


وأشار البيان إلى أنه "سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية".


وكانت وزارة الصحة سجلت بتاريخ أول أمس الاثنين، 157 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 16 ألفا و 651 حالة.



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