دبي.. السياحة تتراجع 56 بالمئة في 4 أشهر قياسا بالفترة المماثلة من 2020..

الأناضول -

أظهرت إحصائيات رسمية، الأحد، تراجع السياحة الوافدة إلى إمارة دبي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 56 بالمئة على أساس سنوي.وأفادت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (حكومية) اطلعت عليها الأناضول أن دبي استقبلت مليونا و670 ألف سائح، مقارنة بنحو 3 ملايين و840 ألفا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي".وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب إذ تم حظر السفر نهائيا في أبريل/نيسان 2020، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو/تموز 2020، وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.وحسب البيانات، جاءت الهند بصدارة أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى دبي خلال الفترة، بما يعادل 390 ألف زائر، تليها روسيا 144 ألفا، وفرنسا 62 ألفا، ثم الولايات المتحدة 54 ألفا، وباكستان 51 ألفا.وانخفضت أعداد السياحة الوافدة لدبي بنسبة 64 بالمئة خلال 2020، إلى 5.51 ملايين زائر، مقابل 16.73 مليونا في 2019.وقبل كورونا كانت دبي (المقصد السياحي الأكثر شهرة في الإمارات) تستحوذ على 67 بالمئة من أعداد السياح، في حين تبلغ حصة العاصمة أبوظبي 18 بالمئة، وتتوزع النسبة المتبقية على باقي الإمارات.وحسب توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، فإن صدى صدمات العام 2020 سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.