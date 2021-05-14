.. مانشستر سيتي يحتفل بلقب "البريمير ليغ" بانتصار مثير على نيوكاسل

أكد مانشستر سيتي موسمه المميز بانتصار جديد حققه على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة، الجمعة، ضمن الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف أحرزه المدافع السويدي إميل كرافث في الدقيقة 25، ثم عادل الضيوف الكفة عند الدقيقة 39 عن طريق البرتغالي جواو كانسيلو.ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن الإسباني فيران توريس من تسجيل هدف ثان جعل فريقه السيتي يتقدم بالنتيجة، قبل أن ينجح البرازيلي كاسيو دا ليزا في التعديل لنيوكاسل من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الوقت البديل عن زمن الشوط الأول.في الشوط الثاني، استطاع نيوكاسل أن يقلب النتيجة لصالحه عند الدقيقة 62 بهدف ثالث حمل توقيع لاعب الوسط جوزيف ويلوك، لكن السيتي عدل سريعا عبر توريس في الدقيقة 64.وواصل توريس تألقه ووضع السيتي بالمقدمة محرزا رابع الأهداف مع حلول الدقيقة 66.وبهذا عزز السيتي موقعه في الصدارة بـ83 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.وكان السيتي قد حسم لقب الدوري للموسم الحالي في الجولة السابقة بعدما سقط ملاحقه مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي.​​​​​​​