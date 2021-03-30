مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يفوز بتنفيذ مشروع اقليمي في مجال الممارسات المبتكرة في قطاع النسيج

أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، الثلاثاء، اختياره من قبل القائمين على المشروع الاقليمي " الممارسات التجارية والنماذج الاقتصادية المبتكرة في سلسلة قيمة منتوجات قطاع النسيج " لتنفيذ المشروع من بين 30 ملف ترشح.واضاف المركز ان هذا المشروع، الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي سيتم تنفيذه على مدى 3 سنوات في 3 بلدان نموذجية وهي تونس وجنوب إفريقيا وكينيا .ويهدف المشروع إلى تبنّي وتركيز أفضل الممارسات العملية في مجال الابتكار والاقتصاد الدائري والتخطيط البيئي لمنتجات النسيج وذلك من خلال إدماج منوال تنموي مبني على الابتكار البيئي والتصميم الايكولوجي.وسيعمل المركز على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عديد الشركاء الفاعلين في قطاع النسيج على غرار المركز الفني للنسيج والقطب التكنولوجي للنسيج والغرفة الوطنية للنسيج.ويأتي ترشح المركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لتنفيذ هذا المشروع، في إطار تدعيم تموقعه على المستوى الاقليمي والدولي في مجال التجديد والابتكار الايكولوجي و خاصّة في جانبه المتعلّق بالاستغلال الأنجع للموارد.