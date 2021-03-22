بلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي

الأناضول -

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أكدا خلاله على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم.وقال البيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة، ورحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة".وأضاف البيان أن "بلينكن والدبيبة شددا على أهمية إنهاء الصراع من خلال عملية سياسية شاملة، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".