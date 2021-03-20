الريال يتجاوز سيلتا فيغو بثلاثية ويصبح ثانيا

خرج ريال مدريد من أرض مضيفه سيلتا فيغو بثلاث نقاط ثمينة عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".تقدم الريال أولا بهدف أحرزه الفرنسي كريم بنزيما عند الدقيقة 20، مستثمرا تمريرة حاسمة من الألماني توني كروس، وضعته في مواجهة مباشرة بمرمى الخصم.وتابع الضيوف أفضليتهم وتمكنوا من مضاعفة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 30، من خطأ دفاعي استغله كروس ومرر كرة إلى بنزيما، الذي راوغ وسدد بالشباك.واستطاع دييغو أسباس تقليص الفارق مع حلول الدقيقة 40 بتسجيله هدفا لأصحاب الأرض، إثر ركلة حرة غير مباشرة قابلها برأسية جميلة في مرمى تيبو كورتوا.وسعى سيلتا جاهدا لتعديل الكفة في الشوط الثاني، إلا أن محاولاته فشلت جميعها في هز الشباك مرة ثانية، قبل أن يحسم ماركو أسينسيو انتصار الريال بهدف جاء مع دخول المباراة في وقتها الضائع.وأصبح في رصيد ريال مدريد 60 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.