الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية لن تبارك زواج المثليين

الأناضول -

الفاتيكان - حسم الفاتيكان، الإثنين، الجدل حول زواج المثليين، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تباركه".وذكر بيان عن "المكتب العقائدي الأعلى للفاتيكان"، أن الكنيسة الكاثوليكية "لا تمتلك صلاحية مباركة الشراكات من نفس الجنس (المثليين)".وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تسمح للقساوسة الكاثوليك بمباركة زواج المثليين".وأكد أن "المكتب العقائدي الأعلى للفاتيكان أبلغ الزعيم الروحي للكاثوليك البابا فرنسيس بقراره، وأن البابا وافق عليه".وأشار البيان إلى أن هذا القرار "لم يكن تمييزا ولم يحدد حكما ضد أي فرد".