الدانمارك والنرويج تعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية تقارير عن جلطات دموية

فرانس 24 -

قررت النرويج الخميس، بعد الدانمارك وإيسلندا، تعليق استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19 كإجراء احترازي. وهذا القرار مبني على مخاوف من وجود صلة بتشكل جلطات الدم.وقال مدير الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في المعهد الوطني للصحة غير بوخولم للصحافيين: "إننا نوقف استخدام لقاح أسترازينيكا في النرويج مؤقتا". وأضاف: "ننتظر مزيدا من المعلومات لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين اللقاح وحالة الإصابة بجلطة دموية".وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت النمسا في مطلع الأسبوع استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا ريثما تحقق في حالة وفاة بسبب تجلط دموي وانسداد رئوي.وفي وقت لحق الخميس، أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية أن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".فرانس24/ أ ف ب/ رويترز