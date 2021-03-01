كورونا.. المغرب يمدد حظر التجوال الليلي أسبوعين

الأناضول -

أعلن المغرب، الإثنين، تمديد حظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال بيان صادر عن الحكومة، إنها قررت تمديد حظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء، لمواجهة تفشي كورونا.ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة 21.00 حتى الـ6.00 صباحا (20:00 – 5:00 تغ)، ومددته عدة مرات، آخرها في 15 فبراير/ شباط الماضي، لمدة أسبوعين.وأضاف البيان، أن "القرار جاء إثر التطور الوبائي لكورونا على الصعيد العالمي، وظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة".وأوضحت أن القرار يتضمن كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ)، بمختلف أرجاء البلاد.وفي 21 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اكتشاف 21 مصابا بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا.وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي المصابين بكورونا في المغرب، 483 ألفا و654؛ منها 8 آلاف و623 وفاة، و469 ألفا و46 متعاف، بحسب وزارة الصحة.