تشيلسي يُسقط الأتلتي ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا غاليًا على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفٍ دون رد، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.قدم تشيلسي شوط أول بمستوى جيد، حيث فرض الفريق اللندني أفضلية واضحة على أرض الملعب، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات، مهددًا مرمى الحارس يان أوبلاك بعدة فرص لم يُكتب لها النجاح.ومن جهته، تراجع الأتلتي إلى مناطقه الدفاعية تحت تأثير ضغط عناصر تشيلسي، واعتمد على المرتدات السريعة، التي شكلت بعض الخطورة أمام مرمى الضيوف.ولم يختلف الوضع بين الطرفين في الشوط الثاني، حيث بادر تشيلسي للهجوم واستمر الأتلتي في دفاعه، وسط رغبة كبيرة من لاعبي الـ "بلوز" للتسجيل، الأمر الذي تحقق عند الدقيقة 72 بكرة مقصية غاية في الروعة سددها الفرنسي أوليفيه جيرو.وبات على أتلتيكو مدريد تحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب، الذي سيقام يوم الـ 17 من الشهر القادم، لضمان متابعة مشواره الأوروبي وتجنب الخروج على يد خصمه الإنجليزي.والجدير بالذكر أن المباراة الذهاب أقيمت على ملعب "أرينا ناسيونال" في العاصمة الرومانية بوخاريست بدلا من إقامتها في العاصمة مدريد، بسبب قيود السفر الموضوعة من قبل السلطات الإسبانية على القادمين من إنجلترا، للحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها.