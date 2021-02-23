ليبيا.. كوبيتش يدعو الجميع للالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار

الأناضول -

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الإثنين، جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، عقب مباحثات أجراها كوبيتش، مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية خلال أسبوع.وحث كوبيتش على تنفيذ "قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة".وأشاد بعمل اللجنة العسكرية "5+5" وطالبها بـ"مواصلة التقدم المطرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي".وشدد "على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل".وتابع البيان أن كوبيتش سيواصل "دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021".والسبت، أكد كوبيتش، على التزام المنظمة الدولية بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.