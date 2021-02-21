لايبزيغ يواصل الزحف بثلاثية في مرمى هيرتا برلين

خرج لايبزيغ بثلاث نقاط مستحقة من أرض مضيفه هيرتا برلين بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.وفرض لايبزيغ أفضليته منذ البداية ونجح في إنهاء شوط المباراة الأول متقدمًا بهدفٍ وحيد أحرزه النمساوي مارسيل سبيتزر في الدقيقة 28.وواصل لايبزيغ تفوقه في الشوط الثاني إلى أن تمكن الفريق من تسجيل هدفين آخرين حملا توقيع كل من الفرنسي نوردي موكيلي والمدافع ويلي أوربان، في الدقيقتين 71 و84.وعزز لايبزيغ بهذا الفوز تواجده في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 47، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ المتصدر، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.