   Farid - سألني الليل  

سيدي الرئيس : الثبات ، الثبات و لكم من شرفاء الوطن كل الدعم و التأييد

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 11:34 قراءة: 1 د, 11 ث
مرتجى محجوب


السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم أنتخبه و الذي أختلف جذريا مع رؤيته للأحزاب و للديموقراطية التمثيلية ، أتفق معه كليا في الثبات على المبادئ و الحرص على العهود و الوعود و المواثيق .


قيس سعيد الذي ربما يكون مقصرا على مستوى السياسة الخارجية و الملفات الأقليمية و الدولية ، هو بمثابة الهدية الربانية من أجل تصفية الدماء السياسية الملوثة و إعلاء قيم الصدق و الوفاء و الاخلاص ،

هو بمثابة الهدية الربانية للتأكيد على أن السياسة ليست بالضرورة كذب و نفاق و خديعة و حنث للوعود و العهود ، بل هناك إمكانية لسياسة أخرى تنشدها و باركتها أغلبية شعبية قياسية ترجمتها نتائج الانتخابات الرئاسية الفارطة ،

أذكر في هذا الإطار بعض المتلاعبين و المتحذلقين و من يحسبون أنفسهم من عباقرة السياسة و الخبث و التدبير ، بأنكم أمام رئيس جمهورية من كوكب سياسي اخر : ثابت لا يتزحزح قيد أنملة عن المبادئ و الأخلاق ، نعم في السياسة كذلك أخلاق ، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ،
كونوا على يقين ، أن قيس سعيد من طينة خاصة و نادرة لا يرضخ أبدا لأي شكل من أشكال الضغوط أو الاملاءات الداخلية أو الخارجية و عبثا تحاولون .

سيدي رئيس الجمهورية ،
في هاته المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن ، تأكدوا من تأييد و دعم كل الشرفاء من النساء و الرجال من أجل التصدي للعبث بمصالح العباد و البلاد في مقابل مصالح سياسوية و فئوية و حزبية ضيقة و مخجلة و مخزية لأصحابها .


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220974

Karimyousef  (France)  |Dimanche 21 Février 2021 à 12h 11m |           
Vous vous trompez complètement cher monsieur. Ce président semble être enfermé dans ses propres certitudes, ce qui entrave réellement tout dialogue.
Il a été élu pour rassembler alors que c'est le contraire qui s'est produit.les tunisiens sont de plus en plus divisés et aucune perspective de dialogue n'apparaît à l'horizon.
Ce qu'on attend d'un président c'est d'être au dessus de la mêlée et de s'attacher à fédérer les différents acteurs sans s'ériger en donneur de leçons ou de traîter les gens d'hypocrites.

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 21 Février 2021 à 11h 52m |           
كاتب خرج من المستشفى لتوه لله دره



En continu

Toutes les news

الأحد 21 فيفري 2021 | 9 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:00 05:34
17°
 22° % 72 :الرطــوبة
تونــس 11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1118°-1317°-1318°-1217°-10
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT