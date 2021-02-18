ليبيا.. دبيبة يبدأ الجمعة أول زيارة إلى طبرق

الأناضول -

يتوجه رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الحميد دبيبة، الجمعة، إلى مدينة طبرق (شرق)، في أول زيارة يجريها للمدينة الخاضعة تحت سيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر .وقال الناطق باسم دبيبة، محمد حمودة، لمراسل الأناضول الخميس، إن الأخير "سيتوجه الجمعة إلى مدينة طبرق" في أول زيارة له إلى المدينة منذ انتخابه قبل أسبوعين.وأضاف أن دبيبة "سينطلق مباشرة من القاهرة (التي يزورها حاليا) إلى طبرق"، دون أن يكشف عن مدة الزيارة أو جدول أعمالها.ووفق وسائل إعلام محلية تأتي زيارة دبيبة إلى طبرق ضمن جهود نزع فتيل الأزمة الليبية، وتهيئة الظروف أمام الانتخابات العامة المقررة أواخر العام الجاري.وتعد طبرق (1250 كلم شرق طرابلس)، من المدن القابعة تحت سيطرة مليشيا حفتر، وهي مقر انعقاد مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح.وفي وقت سابق الخميس، بدأ دبيبة زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة الانتقالية في ليبيا.وبخصوص الزيارة لمصر، قال حمودة إنها "تأتي في إطار التواصل الإيجابي والتعاون المشترك مع كل الدول الصديقة والشقيقة؛ لتثبيت دعائم السلم والاستقرار واستكمال خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار الليبي في 5 فبراير/شباط الجاري، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.ووفق مخرجات حوار جنيف، ما زال أمام دبيبة 8 أيام لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وقبل أسبوع أجرى المنفي زيارة الى المنطقة الشرقية في ليبيا، بدأها من مدينة بنغازي حيث التقى حفتر، ثم مدينتي طبرق والبيضاء التي التقى فيهما نوابا ومسؤولين، ثم مدينة القبة للقاء عقيلة صالح.‎