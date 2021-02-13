   Hedi Kallel - Bnayyet El Jarr  

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تشيلي

تشيلي
Publié le Samedi 13 Février 2021 - 21:30 قراءة: 0 د, 34 ث
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة إيكويكو، شمالي تشيلي.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 54 كيلومترا جنوب غرب إيكويكو.


وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 30.9 كيلومترا تحت سطح الأرض، دون أنباء عن خسائر.

ولم تصدر وكالة الطوارئ الوطنية في تشيلي، أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عال "تسونامي".

وتقع تشيلي على ما يسمى "حلقة النار" حول المحيط الهادئ، ما يجعلها إحدى أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.

وفي 27 فبراير/ شباط 2010، ضرب البلاد زلزال بلغت قوته 8.8 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل المسجلة، وأدى إلى موجة تسونامي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وتدمير 220 ألف منزل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220535



En continu

Toutes les news

السبت 13 فيفري 2021 | 1 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:10 05:43
12°
 16° % 82 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
16°-1212°-811°-715°-318°-6
  • Avoirs en devises
    22376,5

  • (12 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28948 DT        1$ =2,71099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 fev)   1745,5 MDT