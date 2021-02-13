زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة إيكويكو، شمالي تشيلي.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 54 كيلومترا جنوب غرب إيكويكو.وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 30.9 كيلومترا تحت سطح الأرض، دون أنباء عن خسائر.ولم تصدر وكالة الطوارئ الوطنية في تشيلي، أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عال "تسونامي".وتقع تشيلي على ما يسمى "حلقة النار" حول المحيط الهادئ، ما يجعلها إحدى أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.وفي 27 فبراير/ شباط 2010، ضرب البلاد زلزال بلغت قوته 8.8 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل المسجلة، وأدى إلى موجة تسونامي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وتدمير 220 ألف منزل.