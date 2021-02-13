بينهم حفتر.. كوبيش يبحث مع شخصيات ليبية تسريع تشكيل الحكومة

الأناضول -

طرابلس / وليد عبد الله - بحث مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، مع شخصيات ليبية، بينها اللواء الانقلابي خليفة حفتر، لتسريع تشكيل الحكومة.وقالت البعثة الأممية في بيان، الجمعة، إن كوبيش أجرى على مدى اليومين الماضيين، اتصالات تمهيدية مع المسؤولين الليبيين.وأضاف البيان، أن المبعوث الأممي بحث خلال اتصالاته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة.كما بحث "إحراز المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة".إلى جانب "المضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية، فضلا عن تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".وذكر البيان، أن كوبيش ناقش مع حفتر التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني.والجمعة الماضية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وتضم القائمة المنتخبة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.وأمام الدبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة الماضية) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.