ترحيب مصري إماراتي قطري بانتخابات السلطة المؤقتة في ليبيا

الأناضول -

أعلنت مصر والإمارات وقطر، الجمعة، ترحيبهم بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.وفي وقت سابق اليوم، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن بلادها ترحب بنتائج تصويت الملتقى، داعية "الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم".وأعربت عن "التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة في الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات (التشريعية والرئاسية) المقررة في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل".كذلك، رحبت الخارجية الإماراتية بـ"تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة"، مؤكدة في بيان "تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة".وفي الدوحة، قالت الخارجية القطرية، في بيان، إنها ترحب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، معتبرة هذه الخطوة "علامة فارقة".وشددت، في بيان، على "ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة".وبحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.والإثنين، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه بين الحين والآخر مليشيا الانقلابي خليفة حفتر المدعوم لاسيما من مصر والإمارات، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.