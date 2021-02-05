وليامز: رئيس وزراء ليبيا المكلف مطالب بتشكيل حكومة خلال 21 يوما

الأناضول -

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، إن "التحديات لم تنته بعد؛ حيث يتوجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 21 يوما".جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة تعليقا على انتخاب أعضاء ملتقى الحوار الليبي في جنيف سلطة تنفيذية جديدة من رئيس وزراء ورئيس مجلس رئاسي وعضوين للمجلس.وأوضحت وليامز أن رئيس الوزراء الليبي مُطالب خلال 21 يوما بتسليم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني.وأكدت على أن الحكومة الجديدة يجب أن تمثل كافة الشرائح من الشباب والنساء.وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، في وقت سابق اليوم، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وفازت قائمة دبيبة بحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا لقائمة كانت تتنافس معها، وتضم عقيلة صالح، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.وكان صالح شخصية جدلية، كونه حليفا للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.