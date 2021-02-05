الحوار الليبي..البعثة الأممية تتسلم القوائم النهائية لمرشحي السلطة التنفيذية

الأناضول -

تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، من أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية منذ الأول من فبراير/ شباط الجاري.وفي تصريح للأناضول، قال مصدر مشارك بملتقى الحوار الليبي: "سلمنا للبعثة الأممية 4 قوائم مرشحة لقيادة السلطة التنفيذية الجديدة"وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه: "كل قائمة ضمت 4 مرشحين، وكان منصب رئيس المجلس الرئاسي من نصيب إقليم برقة (شرق) في جميع القوائم".- محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي عن برقة (شرق).- موسى الكوني، نائبا لرئيس المجلس عن فزان (جنوب).- عبد الله اللافي نائبا لرئيس المجلس عن طرابلس (غرب).- عبد الحميد دبيبة، رئيسا الحكومة، وهو من مدينة مصراتة (غرب).- الشريف الوافي، رئيسا للمجلس الرئاسي عن برقة.- عمر بوشريده، نائبا لرئيس المجلس عن فزان.- عبد الرحمن البلعزي، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي عن طرابلس.- محمد المنتصر ، رئيسا للوزراء، وهو من مدينة مصراتة.- عقيلة صالح، رئيسا للمجلس الرئاسي عن برقة- عبد المجيد سيف النصر، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي عن فزان.- أسامة الجويلي، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي عن طرابلس.- فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء، وهو من مدينة مصراتة.- محمد البرغثي، رئيسا للمجلس الرئاسي عن برقة.- على بو الحجب، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي عن فزان.- إدريس القايد، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي عن طرابلس.- محمد الغويل، رئيسا للوزراء، وهو من مدينة مصراتة.وصلت هذه القوائم إلى مرحلة التصويت، بعد حصول كل منها على 17 تزكية من أعضاء ملتقى الحوار (8 من الغرب، و6 شرق، و3 جنوب).وفي بادئ الأمر يجرى التصويت على القوائم الأربعة، وتعتبر القائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة في الجولة الأولى هي الفائزة.وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، فيجري التنافس في الجولة الثانية على القائمتين الحاصلتين على أعلى نسبة، وتفوز القائمة الحاصلة على نسبة 50% +1.وتواصلت أعمال فعاليات ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، حتى الخميس.والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.والإثنين، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".والسبت، أعلنت الأمم المتحدة، اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، ووفق آلية القوائم سيكون انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة معا.ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي