فرنسا..ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالسلالة المتحورة من كورونا

الأناضول -

ارتفعت معدل الإصابات اليومية بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في فرنسا، إلى ألفي حالة في اليوموصرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس، أن المعدل اليومي للحالات المصابة بالسلالات المتحورة، والذي كان حوالي 500 حالة في اليوم بداية يناير /كانون ثان الجاري، ارتفع إلى ألفي حالة الآن.وأشار فيران إلى أنهم كانوا يخشون من قدوم موجة أكبر من الموجة السابقة لتفشي الفيروس في فرنسا، لافتًا أن الحكومة تستعد لمزيد من القيود الواسعة كإجراء احترازي خلال الأيام المقبلة.وبيّن الوزير أنه ظهرت لدى الغالبية العظمى من المصابين بالسلالة المتحورة، تظهر عليهم علامات السلالة المتحورة ببريطانيا، والباقين يحملون أعراض سلالة جنوب إفريقيا.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 74 ألفًا و800 حالة فيما وصل عدد الإصابات إلى 3 ملايين و130 ألفًا و629 إصابة.