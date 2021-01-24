أمير قطر يبحث مع ماكرون المصالحة الخليجية والتطورات الدولية

الأناضول -

خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسي الفرنسي بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان للديوان الأميري القطري..

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المصالحة الخليجية والتطورات الدولية.جاء ذلك خلال اتصال أجراه ماكرون بتميم، حسب بيان للديوان الأميري، اطلعت عليه الأناضول.وقال البيان، إن "ماكرون أعرب عن تهانيه للأمير بالمصالحة الخليجية والنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ41".كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق البيان ذاته.وفي 5 يناير/كانون ثان الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وشهدت المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/حزيران 2017.