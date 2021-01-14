غوتيريش يرشح "يان كوبيش" لمنصب المبعوث الخاص في ليبيا‎

الأناضول -

أمام أعضاء مجلس الأمن مهلة حتى الساعة الخامسة مساء الجمعة بتوقيت نيويورك لإبداء اعتراضاتهم على هذا التعيين، إن وجدت

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتزامه نقل ممثله الخاص في لبنان يان كوبيش ليتولى منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا.وقالت مصادر دبلوماسية لمراسل الأناضول إن الأمين العام أرسل خطابا رسميا في هذا الصدد لرئيس مجلس الأمن الدولي السفير طارق الأدب والذي تتولي بلاده تونس الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الشهر الجاري.وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها أنه "أمام أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) مهلة حتي الساعة الخامسة مساء غد الجمعة بتوقيت نيويورك للتعبير عن اعتراضاتهم على هذا التعيين، إن وجدت".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن غوتيريش تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا، قبل أن يعلن الأخير في نهاية الشهر ذاته تنحيه عن المنصب.وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن اللبناني غسان سلامة، استقالته من مهمته في ليبيا، "لأسباب صحية".وقرر مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول، فصل مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعيين ممثل خاص لتنفيذ العملية السياسية والمفاوضات الدولية، ومنسق منفصل للقيام بالأنشطة اليومية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).