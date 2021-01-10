ميلان يستعيد توازنه بثنائية في مرمى تورينو

استعاد ميلان توازنه بتغلبه على ضيفه تورينو بهدفين دون رد، السبت، في افتتاح الجولة 17 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل ميلان أول أهدافه في الدقيقة 25، من كرة مررها الإسباني إبراهيم دياز إلى زميله رافائيل لياو الذي راوغ مدافع تورينو وأسكن الكرة الشباك.وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة 36، ترجمها بنجاح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.وعزز ميلان بهذا الفوز صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى النقطة 40، متجاوزًا خسارته القاسية أمام يوفنتوس في الجولة السابقة.وبالمقابل، واصل تورينو موسمه السيء وتكبد خسارة هي التاسعة له في الدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.