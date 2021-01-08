روما.. السراج وكونتي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

الأناضول -

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، مستجدات الأوضاع في ليبيا.جاء ذلك خلال لقاء جمع كونتي والسراج في العاصمة روما، التي وصلها الأخير، الخميس، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.وأفاد البيان، أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا، والبرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.ومنذ سنوات تنطلق من سواحل ليبيا رحلات هجرة غير نظامية باتجاه شواطئ إيطاليا، وتحاول الأخيرة منعها من خلال التنسيق مع الحكومة الليبية ودعم قوات خفر السواحل التابعة لها.وذكر البيان، أن الجانبين اتفقا على تفعيل اتفاقيات الشراكة بين البلدين، وتذليل العقبات أمام استئناف الشركات الإيطالية نشاطها في ليبيا، بعد توقفها منذ سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت ليبيا وإيطاليا، اتفاقية للتعاون العسكري، تشمل مجالات مختلفة، بينها التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، بحسب ما أعلنت آنذاك، وزارة الدفاع الليبية.وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.