جنون ترامب يدفع التونسيين الى المزيد من اليقظة!!!

وزارة الدفاع الامريكية ترفض طلبا توجهت به الادارة في واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس، جاء ذلك بعد ان عين ترامب وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهانفي مكان مارك إسبر الذي تمت اقالته بعد اعتراضه على اوامر اصدرها دونالد ترمب تتعارض مع القانون والدستور.وسبق للواشنطن بوست واكدت أن السيناريو الأسوأ هو أن تكون إقالة إسبر بداية لتنحية قيادات وكالات الأمن القومي الأميركية، الأمر الذي من شأنه ترك البلاد دون قيادة في لحظة حساسة، مما قد يمهد الطريق أمام ترامب للانخراط في مغامرة خطيرة.النواب في الكنغرس انتباتهم الحيرة من ضعف الامن وعزوفه عن التدخل بجدية، وحتى النائب الجمهوري ادمس قال باننا امام محاولة انقلاب.هكذا يحدث في الدول وبحدث بهيبة الدول اذا كان رئيس جمهوريتها مجنونا مهوسا بالسلطة ويرغب في تكديس الصلاحيات اعتقادا منه بانه المسيح المخلص الطاهر النقي وان غيره زمرة من الشياطين سيحاسبهم التاريخ والله والشعب.وحدها الشعوب المجنونة تضع مصيرها في ايادي عابثة مهوسة منفصمة، وحدها النخب الغبية والاحزاب الغبية والمنظمات الغبية والاعلام الغبي والكتل الغبية تعمل على تكديس الصلاحيات في يد مجانين مثل ترامب!!!!