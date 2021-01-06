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أنصار دونالد ترامب يخترقون مقر الكونغرس خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 20:22 قراءة: 0 د, 26 ث
فرانس 24 - أمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأمريكي في مواجهة متظاهرين مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونغرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.


وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة: "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".

فرانس24/ أ ف ب





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